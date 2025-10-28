Walibi Holland

Actie bij Walibi vanwege Halloween Fright Nights: christenen waarschuwen bezoekers voor satan en de dood

VIDEO Een groep christenen heeft afgelopen weekend geprobeerd om bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland te bekeren. Leden van de religieuze organisatie Soulwinners stonden zaterdag bij de ingang van het attractiepark in de hoop mensen ervan te overtuigen om voor Jezus te kiezen in plaats van Eddie de Clown. Volgens de radicale christenen staat het halloweenfeest gelijk aan dood en verderf.

"Ik ben hier om de machten te breken van satan", klinkt het in een filmpje van een aanwezige. Vervolgens komt mede-initiatiefnemer Marcel van der Kolk aan het woord, die vertelt dat de actie een groot succes was. "We waren aan het evangeliseren op Walibi en daar kwamen allemaal jongeren naar buiten die gewoon echt spijt hadden van dat zij naar de Fright Nights gegaan zijn", vertelt hij.

"Ze hebben allemaal de dood gezien en de dood in de ogen aangekeken, zeiden ze. En ze wouden zich radicaal bekeren voor hetgeen wat ze gedaan hebben." De bezoekers zouden volgens Van der Kolk dingen gezien hebben "die ze echt niet willen". "Velen waren geschokt en we hebben mogen bidden met deze mensen voor de bevrijding maar ook bekering in hun leven."



Geweldige wonderen

Het filmpje begint met iemand die gedoopt wordt in een sloot. In een Instagram-bericht beweert christenpropagandist Anita van Deel dat er meer dan honderd Walibi-bezoekers voor Jezus kozen. "Er was een dopeling en geweldige wonderen, onder andere iemand genas van scoliose en rugpijn. Halleluja! God is goed! En het licht is altijd sterker dan de duisternis!"



Van Deel vult aan dat de actie heel hard nodig was. "Want deze Fright Nights duren een maand en er komen per avond duizenden bezoekers op af en dat zijn met name jongeren. We moeten echt als christenen op gaan staan en zeggen: dit mag niet gebeuren in ons land! Nederland behoort Jezus Christus toe en de angst en de dood hoort geen ruimte te krijgen in ons land."



Blijven bidden

Ook het christelijke mediaplatform Revive.nl doet een duit in het zakje. Bij de Fright Nights voeren volgens de organisatie "angst en duisternis de boventoon". "Veel jongeren namen Jezus aan en een deel besloot zelfs om uiteindelijk niet naar de Walibi Fright Nights te gaan!" Van Deel roept op om te blijven bidden, "juist gericht ook op deze activiteiten".