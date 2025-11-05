Efteling

Gaat de Efteling een fandag organiseren? 'Ik ben er al jaren mee bezig'

AUDIO Het is al jaren een droom van Efteling-fans: een echte fandag in het attractiepark, met activiteiten speciaal voor liefhebbers. Hoewel er al jaren over nagedacht wordt, komt het initiatief intern maar niet van de grond. Efteling-woordvoerder Steven van Gils werd er recentelijk naar gevraagd tijdens een interview in de podcast Kleine Boodschap.

Hij speelt al langer met het idee voor een Efteling-fandag, tot nu toe zonder concreet resultaat. "Dat staat nog steeds op mijn lijstje: ik wil dit wel echt nog een keer bereiken om dit te organiseren", zei Van Gils bij een live-opname met bijna 350 man publiek tijdens de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs in Drunen.

Deze week vindt al een exclusief evenement plaats voor Premium-abonnementhouders van de Efteling. Dat ziet de woordvoerder naar eigen zeggen als "een mooie stap". "Maar het zou mooi zijn als we nog een keer echt zo'n fandag kunnen organiseren."



Best wel pittig

Het regelen ervan zou echter "heel wat voeten in de aarde" hebben: kennelijk is het lastig om het Efteling-management te overtuigen van het belang van het initiatief. Van Gils: "Ik ben er al jaren mee bezig om het van de grond te krijgen en dat is echt best wel pittig. Dus wie weet, ik sluit het zeker niet uit. Ik juich het absoluut toe."



Van Gils zat tijdens het interview naast Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit, die de vergelijking trok met een peperdure avondshow die de Efteling onlangs op poten zette: het Efteling Grand Spectacle. Daarbij werden onder meer bekende artiesten, muzikanten, fonteinen, drones en vuurwerk uit de kast getrokken, voor medewerkers en genodigden.



Paar ontwerpers

"Een fandag organiseren, we doen er nu heel moeilijk over, maar volgens mij heeft dat niet zo heel veel voeten in de aarde vergeleken met wat de Efteling nu allemaal organiseert", wierp Wit tegen. "Als je een Grand Spectacle kunt organiseren, kun je ook een paar ontwerpers in een zaaltje zetten en deze mensen uitnodigen." Dat leverde applaus op uit de zaal. "Fair point, ja.", reageerde Van Gils. "We zien."



Disney heeft de officiële fanclub D23, die leden regelmatig uitnodigt voor bijzondere conventies en evenementen. Wit benadrukte dat een Efteling-variant niet direct zo grootschalig hoeft te zijn. "Doe gewoon íets en laat zien dat je die mensen serieus neemt", klonk het. "Ik denk dat je daarmee zo veel goodwill terugkrijgt vanuit de community; dat de fans zich gehoord en serieus genomen voelen. Volgens mij is dat het doel."



Grote primeurs

Een toeschouwer vroeg Van Gils of het mogelijk zou zijn om met de Efteling iets op te zetten zoals D23, waarbij men grote primeurs over de Disney-parken uitstrooit over een arena vol fans. "Ik denk sowieso dat met Looopings het al lastig genoeg is om die primeurtjes binnen te houden", aldus de woordvoerder.



"Zo'n evenement zoals Disney dat doet, dat is wel echt heel groots", erkende Efteling-gezicht Van Gils. "Misschien in de toekomst dat dat een mooie optie is, maar laten we klein beginnen en dit langzaam uitbouwen. Dat is mijn mening - en dan moet ik de rest van de organisatie daar ook nog in meekrijgen."



Scherp

Het gesprek draaide verder om de verstandhouding tussen de Efteling en de media. Presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers vroegen de heren onder meer naar het spanningsveld tussen primeurs op Looopings en de communicatiestrategie van de Efteling. Daarbij ging het ook over het voorkomen van lekken en de bron van nieuwtjes. Van Gils gaf meermaals aan dat hij het persoonlijk juist waardeert dat journalisten en fans het bedrijf scherp houden.