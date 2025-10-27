Natura Artis Magistra

Kinderen mogen gratis naar dierentuin Artis tijdens feestweekend

Artis opent in november gratis de poorten voor jonge bezoekers. Ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van Amsterdam krijgen alle kinderen tot en met 12 jaar op zaterdag 8 en zondag 9 november gratis toegang tot de dierentuin. Er vinden dan speciale activiteiten plaats.

"Amsterdam viert 750 jaar en wij vieren mee door de natuur cadeau te doen", zegt directeur Rembrandt Sutorius. Ook de musea van Artis - het Planetarium, Micropia en het Groote Museum - zijn dat weekend vrij toegankelijk voor kinderen. Ze mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.

"Artis vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om natuur te ervaren, te ontdekken en zich erover te verwonderen", laat het dierenpark weten. "Wie van jongs af aan de natuur leert kennen, zorgt er later beter voor."



Limiet

Gratis kindertickets zijn online te reserveren via dagtickets.artis.nl, zolang de voorraad strekt. Men heeft een limiet ingesteld om grote drukte voor mens en dier te voorkomen. Bezoekers kunnen tussen 09.00 en 17.00 uur terecht in het park aan de Plantage Kerklaan.