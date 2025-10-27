Welkom!
Walibi Holland

Video: twee auto's rijden in greppel op Walibi-parkeerplaats

Gisteren, 18.59 uurBeeld: @xsharona2001x, @lattemarciano

VIDEO Voor sommige bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland begon de ergste horror pas na sluitingstijd. Op videobeelden van een passant is te zien dat twee wagens in een greppel op de parkeerplaats zijn beland. Dat gebeurde zaterdagavond na 23.00 uur.

Het gaat om twee witte auto's naast elkaar. De bestuurders reden hun wagen per ongeluk te ver naar voren, waardoor ze terechtkwamen in een lege sloot. Vervolgens konden ze geen kant meer op. "Daar kan je niet parkeren hè!", klinkt het droogjes in een TikTok-filmpje. "U parkeert de auto hier, mag dat?", luidt het komische bijschrift.

Elders op het parkeerterrein hadden andere automobilisten ook pech. Door de harde regen waren auto's vast komen te zitten in de modder. Dat gebeurt regelmatig in de herfstperiode: door het onstuimige weer kan Walibi's parking veranderen in een modderpoel.

Loopbrug
Het pretpark in Biddinghuizen vraagt op Fright Nights-dagen geen geld voor een parkeerplek. Bezoekers zetten hun auto dan neer op een speciale evenementenparkeerplaats, aan de overzijde van de Spijkweg. Vervolgens wandelen ze via een loopbrug naar de ingang. Normaal gesproken kost een parkeerticket bij Walibi 12,50 euro.



