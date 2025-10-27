Walibi Holland

Eén aanhouding tijdens grimmig avondje Fright Nights in Walibi, maar niet vanwege vechtpartijen

De politie heeft afgelopen zaterdag één aanhouding verricht tijdens de chaotisch verlopen Halloween Fright Nights in Walibi Holland. In het park werd zo veel gevochten dat besloten werd om alle scare zones een uur vóór sluitingstijd leeg te halen. Ook Eddie de Clown verdween achter de schermen. De politie was massaal ter plaatse, maar de aanhouding had niet te maken met een geweldsincident.

"We waren buiten het park met een aantal eenheden aanwezig ter voorkoming van het verstoren van de openbare orde", vertelt een politiewoordvoerster aan Looopings. Wat er zich precies op het park heeft afgespeeld, wil ze niet zeggen. Daarvoor wordt verwezen naar Walibi zelf.

Afgelopen weekend wilde een Walibi-voorlichter alleen kwijt dat men een "preventieve maatregel" had genomen "om de rust te bewaren". Vandaag geeft een woordvoerder toe dat er meerdere vechtpartijen hebben plaatsgevonden. Details zijn er niet: daarover is het park niet transparant.



Belediging

Men geeft ook geen informatie over het aantal uitzettingen. Beveiligers hebben meerdere personen van het terrein gestuurd, maar cijfers zijn er niet. Walibi deelt die gegevens niet uit angst voor reputatieschade. In het park is wel iemand opgepakt "vanwege belediging van een ambtenaar in functie", aldus de politiewoordvoerder. Het betreft een 19-jarige man uit Amsterdam.



Er staan nog drie Halloween Fright Nights op de planning: vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 november en zondag 2 november. Over eventuele extra veiligheidsmaatregelen zegt Walibi niets: men wil de aandacht richten op de positieve kanten van het evenement.