Plopsaland Resort Belgium

Tv-recensent is niet onder de indruk van nieuwe Plopsa-serie: 'Voor boeiende televisie is meer nodig'

De nieuwe realityserie over het pretparkimperium van Studio 100 krijgt geen warm onthaal in de Vlaamse pers. Tv-recensent Wout Desmytere van Het Nieuwsblad noemt De Wereld van Plopsa, dat sinds deze week op VTM te zien is, een half uur televisie waarin "naar een broek wordt gezocht en braadworst gegeten". Volgens hem mist de reeks spanning en inhoud.

De eerste aflevering draait om de viering van het 25-jarig bestaan van Plopsaland Belgium. Camera's volgen medewerkers tijdens de voorbereidingen van een jubileumparade. Wanneer Meneer de Burgemeester zijn kostuumbroek vergeet, wordt dat het centrale probleem van de aflevering. Hij kan namelijk niet zonder broek het park in, klinkt het.

"Misschien niet, nee. Maar het had wel amusante televisie opgeleverd", sneert Desmytere. "Amusanter dan de zoektocht naar de broek, alleszins. Er is weinig interessants, laat staan visueel aantrekkelijk, aan iemand die mensen vraagt of zij geen broek op overschot hebben."



Dubbelzinnige grappen

Ook de culinaire verhaallijn zorgt volgens de recensent niet voor veel kijkplezier. Twee koks presenteren een gigantische braadworst, die in het programma al snel het mikpunt wordt van dubbelzinnige grappen over "de worst van Gert Verhulst". De recensie stelt dat enkel de lachband nog ontbreekt.



Verder passeren bekende Studio 100-gezichten als Ruth Beeckmans, Manu Van Acker en Viktor Verhulst de revue. Van Acker krijgt in de aflevering de kans om te overnachten in de Mega Mindy-suite, maar dat levert volgens de recensent vooral ongemakkelijke televisie op.



Bedrijfsfilm

"Wat zeg je anders als je uitgenodigd bent, af en toe eens meespeelt in een Studio 100-productie en er staat een cameraploeg op je vingers te kijken?" Desmytere concludeert dat De Wereld van Plopsa meer weg heeft van een bedrijfsfilm dan van boeiende realitytelevisie. "Voor boeiende televisie is meer nodig dan de worst van Gert Verhulst."



In De Wereld van Plopsa krijgen kijkers van de Belgische zender VTM een kijkje achter de schermen van de Plopsa-parken. Volgens de makers biedt de reeks "een unieke blik achter de schermen" en laat men zien "hoe het er echt aan toegaat". Grote schandalen blijven achterwege: het programma wordt met goedkeuring van Plopsa gemaakt en wil vooral de hectiek en de kleine drama's tonen.