Walibi Holland

Video: dit is de reden dat de Fright Nights in Walibi werden stilgelegd

VIDEO Walibi Holland blijft vaag over het stilleggen van de Halloween Fright Nights op zaterdagavond, maar wie een kijkje neemt op TikTok weet genoeg. Het evenement stond bol van de knokpartijen. Van één van de vele opstootjes staan nu ook beelden online. "Walibi was weer super gezellig dit jaar!", luidt de tekst in een video op het account @iwtkmsttt.

Ondertussen zijn korte filmpjes zichtbaar van bezoekers die met elkaar op de vuist gaan. Ze werden opgenomen bij het hoofdpodium voor het reuzenrad, bij de poort richting parkdeel Exotic. Ook op andere plekken in het park was het raak. De politie moest massaal in actie komen: bij de ingang verschenen een groot aantal politiewagens en -busjes.

Toen bleek dat beveiligers de veiligheid niet meer konden garanderen, werden alle zes de scare zones vroegtijdig leeggehaald en schrapte men het showprogramma van Eddie de Clown. Volgens een Walibi-woordvoerder was dat een "preventieve maatregel", bedoeld "om de rust te bewaren". De beelden verraden dat van rust al geen sprake meer was.



VakantieVeilingen

Het halloweenfestival in de polder brengt op uitverkochte avonden tussen de 19.000 en 20.000 mensen op de been. Reguliere tickets kosten dit jaar 49,50 euro per persoon, maar dankzij acties bij onder meer Kruidvat en VakantieVeilingen.nl kunnen geïnteresseerden ook voor een prikkie naar binnen. Het evenement loopt tot en met zondag 2 november.