Efteling

Hoe kijkt ontwerper Sander de Bruijn naar de kale overkapping bij het Efteling Grand Hotel? 'Nog niet helemaal klaar'

AUDIO Het is één van de meest besproken onderdelen van het nieuwe Efteling Grand Hotel: fans raken niet uitgepraat over een onafgewerkte overkapping aan de achterzijde van het gebouw. Hoe denkt hoofdontwerper Sander de Bruijn over dat merkwaardige onderdeel? Hij werd er onlangs naar gevraagd in gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap.

Presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers hebben het in het oog springende bouwwerk gekscherend omgedoopt tot "het tankstation". Toen ze De Bruijn vroegen naar zijn kijk op het geheel, reageerde de ontwerper met een knipoog. "We wilden graag de trein ergens laten stoppen...", grapte hij. Daarna kwam er een serieuzer antwoord: men is intern ook nog niet helemaal tevreden over het kale element.

In het ontwerpproces was de bewuste ruimte altijd al een dienstgebouw, legt De Bruijn uit. Dus toen er geld bespaard moest worden, werd er direct naar deze plek gekeken. "Dat is eigenlijk waar je naar zoekt als je nog een slag moet slaan, omdat dat niet is waar de gast komt. En waar de gast komt, daar wil je eigenlijk zo min mogelijk halen."



Niet top-notch

Om die reden werd het dienstgebouw al neergezet "op een bepaald niveau", aldus de ontwerper. Hij noemt het - zacht uitgedrukt - "niet top-notch". "Dat is een beetje het manko als een gebouw van dit formaat midden in je park zet", vult architectonisch ontwerper Ronald Donkers aan. "Want uiteindelijk moet er ook gewoon gewerkt worden."



De Bruijn kan het publiek van de podcast geruststellen: het idee is om de overkapping te camoufleren met veel groen. Daarvoor moet men echter wachten tot het plantseizoen van start gaat, om te voorkomen dat bomen en planten direct weer sneuvelen. Er komt nu weer een plantseizoen aan, vertelt Donkers. "Dus we gaan echt nog wel dingen oplossen."



Volgende truc

Hij benadrukt ook dat er een overkapping nodig was om ervoor te zorgen dat hotelgasten vanuit hun kamer niet uitkijken op vrachtwagens of wasgoed. "Je moet toch een soort truc verzinnen om te zorgen dat het wel verhuld wordt. De volgende truc zal worden: hoe we gaan zorgen dat het tankstation minder een tankstation wordt?"



Uiteindelijk "gaan we dit wel redden", verwacht De Bruijn. "We hebben zo veel elementen waar we nog mee bezig zijn." Het project bevindt zich momenteel in de E-fase, waarin intern gereflecteerd wordt op het eindresultaat. Wat kan er nog beter? "Uiteindelijk gaan we voor een heel sterk ontwerp, dus we zijn daar helemaal nog niet mee klaar."



Doorn in het oog

Dat geldt ook voor naden in het gebouw. Het Efteling Grand Hotel werd opgetrokken uit prefabdelen, waardoor op meerdere plekken opvallende openingen zichtbaar zijn in de muren. Tot nu toe zijn die niet overal weggewerkt. Donkers: "De stukken die gestuct zijn, daar zie je ze natuurlijk heel erg aanwezig. Dat is voor ons ook een doorn in het oog."



Ook daar wordt nog naar gekeken in de nazorgfase. Donkers wil er echt iets aan laten doen. "Dan gaan we toch met elkaar kletsen over: hoe gaan we dat dan nog zo goed mogelijk maken? Want uiteindelijk stopt het ontwikkelen natuurlijk niet."



Tegenslagen

Beide Efteling-ontwerpers onderstrepen dat het Grand Hotel op het gebied van planning en financiën een gigantische uitdaging was, met veel tegenslagen. Donkers zegt dan ook blij te zijn dat het hotel er nu toch staat. "Daarom zijn we extra trots dat het gelukt is, dat het gewoon kan."