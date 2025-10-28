Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling overwoog andere locatie voor Grand Hotel: vóór Fata Morgana

Vandaag, 11.20 uur

FOTO'S De Efteling heeft overwogen om het nieuwe Efteling Grand Hotel op een andere plaats te bouwen dan nu het geval is. Op dit moment ligt het 39 meter hoge en 106 meter brede hotelgebouw tussen entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en het Sprookjesbos, als doorgang richting de Pardoes Promenade. In eerste instantie had men een andere locatie op het oog.

Dat vertelden Efteling-ontwerpers Sander de Bruijn en Ronald Donkers zondagmiddag bij een opname van de Efteling-podcast Kleine Boodschap in de theaterzaal van cultureel centrum De Voorste Venne, waar op dat moment de jaarlijkse Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs werd gehouden. De podcastaflevering verschijnt komende maand online.

Speciaal voor de theaterbezoekers presenteerde men tijdens het interview nooit eerder vertoonde tekeningen van het Grand Hotel. Op één ervan zien we het hotel liggen in het verlengde van het Efteling Theater, langs de korte zijde van de Aquanura-vijver. In dat geval zou het uitzicht op Fata Morgana vanaf het entreeplein volledig geblokkeerd worden.

Hotel 2022
Dit was één van de redenen om het hotel een kwartslag te draaien en te verplaatsen naar de huidige plek. De Bruijn liet weten dat vanaf het prille begin wel duidelijk was dat het hotel in het entreegebied moest komen te liggen. Intern hanteerde de Efteling lang de werktitel Hotel 2022, maar door de coronacrisis en het faillissement van een bouwbedrijf liet de opening drie jaar langer op zich wachten.

Andere beelden uit de presentatie van De Bruijn en Donkers tonen onder meer de eerste 3D-ontwerpen voor de indeling van het gebouw, testmuurtjes bij leverancier Byldis en interieurdesigns gemaakt door architectenbureau Heinzel de Vries. Op één van de afbeeldingen verscheen de werktitel The Grand Efteling Hotel, een rechtstreekse verwijzing naar de film The Grand Budapest Hotel uit 2014. Ook zien we de term "rooftop bar".

Bezuinigingen
Het wellnessgedeelte zou eigenlijk links naast de lobby komen te liggen, in plaats van in de kelder. Verder toonde De Bruijn hoe hij inspiratie had gehaald uit het kleinste sprookje in de Efteling: Zwaan Kleef Aan op het Anton Pieckplein. De hoofdontwerper was bovendien openhartig over noodzakelijke bezuinigingen: om geld te besparen, werden verschillende torens en een opvallende klepel geschrapt.

































Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be