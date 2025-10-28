Efteling

Efteling overwoog andere locatie voor Grand Hotel: vóór Fata Morgana

FOTO'S De Efteling heeft overwogen om het nieuwe Efteling Grand Hotel op een andere plaats te bouwen dan nu het geval is. Op dit moment ligt het 39 meter hoge en 106 meter brede hotelgebouw tussen entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en het Sprookjesbos, als doorgang richting de Pardoes Promenade. In eerste instantie had men een andere locatie op het oog.

Dat vertelden Efteling-ontwerpers Sander de Bruijn en Ronald Donkers zondagmiddag bij een opname van de Efteling-podcast Kleine Boodschap in de theaterzaal van cultureel centrum De Voorste Venne, waar op dat moment de jaarlijkse Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs werd gehouden. De podcastaflevering verschijnt komende maand online.

Speciaal voor de theaterbezoekers presenteerde men tijdens het interview nooit eerder vertoonde tekeningen van het Grand Hotel. Op één ervan zien we het hotel liggen in het verlengde van het Efteling Theater, langs de korte zijde van de Aquanura-vijver. In dat geval zou het uitzicht op Fata Morgana vanaf het entreeplein volledig geblokkeerd worden.



Hotel 2022

Dit was één van de redenen om het hotel een kwartslag te draaien en te verplaatsen naar de huidige plek. De Bruijn liet weten dat vanaf het prille begin wel duidelijk was dat het hotel in het entreegebied moest komen te liggen. Intern hanteerde de Efteling lang de werktitel Hotel 2022, maar door de coronacrisis en het faillissement van een bouwbedrijf liet de opening drie jaar langer op zich wachten.



Andere beelden uit de presentatie van De Bruijn en Donkers tonen onder meer de eerste 3D-ontwerpen voor de indeling van het gebouw, testmuurtjes bij leverancier Byldis en interieurdesigns gemaakt door architectenbureau Heinzel de Vries. Op één van de afbeeldingen verscheen de werktitel The Grand Efteling Hotel, een rechtstreekse verwijzing naar de film The Grand Budapest Hotel uit 2014. Ook zien we de term "rooftop bar".



Bezuinigingen

Het wellnessgedeelte zou eigenlijk links naast de lobby komen te liggen, in plaats van in de kelder. Verder toonde De Bruijn hoe hij inspiratie had gehaald uit het kleinste sprookje in de Efteling: Zwaan Kleef Aan op het Anton Pieckplein. De hoofdontwerper was bovendien openhartig over noodzakelijke bezuinigingen: om geld te besparen, werden verschillende torens en een opvallende klepel geschrapt.



































































