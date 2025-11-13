Attractie- en Vakantiepark Drouwenerzand

Opluchting voor Drents pretpark: enorm hunebed mag tóch blijven staan

FOTO'S Het management van het Drentse attractiepark Drouwenerzand kan opgelucht ademhalen. Een gigantisch decorstuk van zeker 50.000 euro hoeft toch niet weggehaald te worden. Voor de deur van Hotel Drouwenerzand werd dit jaar een metershoog hunebed geplaatst, met daarboven mascotte Danny de den. In september bleek dat het park er geen vergunning voor had.

Eigenaar Kevin Moespot gaf toe dat hij een fout had gemaakt. Hij had naar eigen zeggen geen zin in een juridische gevecht. Het was aanvankelijk dan ook de bedoeling om het megahunebed te verplaatsen naar een andere locatie. Nu blijkt dat er toch een oplossing gevonden is: Drouwenerzand kon alsnog een omgevingsvergunning bemachtigen.

Op dinsdag 21 oktober werd bij de gemeente Borger-Odoorn een vergunning aangevraagd voor "het plaatsen van een decorstuk" aan de Gasselterstraat 1 in Drouwen, het adres van het hotelgebouw. Deze week is de vergunning verleend. Het object mag zeker vijf jaar blijven staan, met een mogelijkheid voor verlenging.



Boomhut

Hotel Drouwenerzand ligt op loopafstand van de ingang van het pretpark. Er zijn twaalf kamers voor twee tot vijf personen. Een verblijf is inclusief ontbijtbuffet en onbeperkte toegang tot het park. Verder bevindt zich naast Drouwenerzand een vakantiepark met vakantiehuizen, lodges, chalets, campingplaatsen en een boomhut.







