Europa-Park Resort

Europa-Park wil Euro-Mir vervangen door achtbaan met ruimtethema: opening in 2028

Gisteren, 19.42 uur

De iconische achtbaan Euro-Mir in het Duitse pretpark Europa-Park krijgt een opvolger. Eigenaar Roland Mack bevestigt dat de attractie volledig wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe familie-achtbaan met ruimtevaartthema. De rit maakt deel uit van een compleet nieuw themagebied dat in 2028 moet openen.

Mack aan Duitse media laat weten dat er gesprekken lopen over een samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA om de nieuwe zone vorm te geven. De huidige Euro-Mir, in 1997 gebouwd door huisleverancier Mack Rides, wordt met moderne techniek herbouwd. Daarbij verandert ook baanverloop. Waarschijnlijk krijgt de attractie ook een andere naam.

Het toekomstige ruimtegebied komt op de plek van het bestaande Russische themadeel, dat gedeeltelijk behouden blijft. De kenmerkende datsja-gevels en gouden koepeltorens blijven overeind, maar het totale gebied wordt kleiner. Volgens Mack is het niet de bedoeling om het historische Ruslandthema te schrappen, maar wel om ruimte te maken voor de nieuwe attracties.

Monaco
Met het project wil Europa-Park naar eigen zeggen inspelen op de technologische vooruitgang in de achtbaanwereld. De baan moet qua intensiteit en doelgroep verschillen van Voltron Nevera, de grote launch coaster die in 2024 opende. Volgend jaar staat in het teken van een andere vernieuwing: de komst van een themagebied rond de dwergstaat Monaco.

