Efteling

Video: dit was de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs 2025, met meer dan drieduizend bezoekers

Gisteren, 22.29 uurBeeld: @ringelberg.nick

VIDEO De jaarlijkse Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs in Drunen heeft opnieuw een record gebroken: het fan-evenement voor Efteling-liefhebbers verwelkomde afgelopen zondag ruim 3100 bezoekers. Dat zijn er nog meer dan vorig jaar, toen zo'n 2500 mensen een kijkje kwamen nemen. Vanwege de enorme populariteit had de organisatie verschillende aanpassingen doorgevoerd.

Zo was de oppervlakte van de beursvloer verdubbeld en werd niet gewerkt met een binnenwachtrij. Efteling-fans konden in cultureel centrum De Voorste Venne snuffelen tussen kramen vol Efteling- en Anton Pieck-verzamelobjecten, aangevuld met creaties van fans. Onder de aanwezigen waren onder meer vlogger Niels Kooyman, modelbouwer John Steijger en Emiel Schaap, die zijn nieuwe Joseph Charlatan-model toonde.

In een theaterzaal vonden twee live-opnames plaats van de podcast Kleine Boodschap. Verschillende standhouders namen exclusieve producten mee, waaronder een speciale pin voor het 25-jarig bestaan van Villa Pardoes en unieke Looopings-merchandise bij de kraam van Pretparkwinkel.nl. Verder werd gezorgd voor cosplay, kinderentertainment en een preview van de nieuwe musical Pieck.

Forse uitbreiding
Een videoreportage van bijna vijf minuten brengt het evenement in beeld. "De eerste bezoekers stonden al om 07.25 uur voor de deur, meer dan twee uur voor aanvang", vertelt een woordvoerder van organisator Stichting Vertierelier. Volgens hem werden de nieuwe onderdelen "zeer goed ontvangen". Intern denkt men al na over een forse uitbreiding voor 2026.



