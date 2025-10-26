Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn opent voor het eerst in winter: nieuw evenement in november en december

Avonturenpark Hellendoorn breidt zijn seizoen dit jaar uit met een nieuw evenement rond Sinterklaas. Het Overijsselse attractiepark, dat normaal gesproken na de herfstvakantie de poorten sluit, opent eind november en begin december voor het eerst in de winter. Tijdens Het Grote Sinterklaas Avontuur kunnen gezinnen het Huis van Sinterklaas én enkele attracties bezoeken.

In het Huis van Sinterklaas beleven bezoekers een interactieve rondleiding van zo'n twintig minuten. Kinderen komen terecht in de pakjeskamer en de werkkamer van de sint zelf, waar ze een persoonlijk moment hebben met de Goedheiligman en een cadeau ontvangen. Daarnaast wordt een deel van het park omgetoverd tot het Land van Sinterklaas, met activiteiten, pieten en een handjevol attracties.

Kindergebied Dreumesland gaat open, aangevuld met de Monorail, de Oldtimers en speeltuin De 3 Geheime Torens. Ook de bekende figuren Kareltje en Jasmijn zijn van de partij met hun eigen show in het Gouden Theater Paleis. In de Pietenschool kunnen kleine pietjes hun Pietendiploma halen. Bella's Swingpaleis wordt het toneel van een Pietendisco.



Abonnementhouders

Avonturenpark Hellendoorn was 's winters niet eerder toegankelijk voor het grote publiek. Het Grote Sinterklaas Avontuur vindt plaats op zaterdag 22 november, zondag 23 november en zaterdag 29 november, van 10.00 tot 15.00 uur. Tickets kosten 23,50 euro per persoon, abonnementhouders betalen 19,50 euro. Voor bedrijven zijn er mogelijkheden om langs te komen op vrijdag 21 en vrijdag 28 november.



Andere Nederlandse attractieparken spelen al langer in op Sinterklaas. Zo wordt Duinrell 's winters steevast omgetoverd tot het Landgoed van Sinterklaas. Attractiepark Slagharen zorgt in die periode voor onder meer een sintshow, een meet-and-greet en een parade. De Julianatoren huisvest vanaf half november Het Grote Sinterklaasfestijn.