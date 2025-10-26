Merlin Entertainments

Financiële zorgen bij eigenaar van Legoland en Madame Tussauds: kredietwaardigheid verder verlaagd

De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments, het bedrijf achter Legoland, Madame Tussauds, Alton Towers en de London Eye, heeft opnieuw een lagere beoordeling gekregen van kredietbureau Moody's. Zo'n beoordeling geeft aan hoe groot de kans is dat een bedrijf schulden kan terugbetalen. Hoe lager de score, hoe groter het risico voor geldverstrekkers.

Moody's heeft Merlin nu ingedeeld in de categorie 'junk'. Dat betekent dat het bedrijf als een risicovolle investering wordt gezien. De reden is dat Merlin nog altijd kampt met zware schulden van ruim 4 miljard pond en moeilijke marktomstandigheden. Een lagere kredietwaardigheid is ongunstig, omdat het bedrijf daardoor meer rente moet betalen op nieuwe leningen en moeilijker aan extra geld kan komen.

Merlin exploiteert 135 attracties in 22 landen, waaronder meerdere Legoland-parken, het Duitse Heide Park en het Italiaanse Gardaland. De onderneming werd in 2019 van de beurs gehaald door drie grote investeerders: het Amerikaanse Blackstone, het Deense Kirkbi - de familie achter Lego - en het Canadese pensioenfonds CPPIB.



Afgestoten

In 2024 leed Merlin een verlies van bijna een half miljard pond, mede doordat de waarde van merken als Madame Tussauds flink werd afgeschreven. Vanwege de financiële druk probeert de groep geld vrij te maken door onderdelen te verkopen. Zo werden tientallen Lego- en Legoland Discovery Centres voor 200 miljoen pond afgestoten.



Binnen negen maanden moet Merlin 630 miljoen pond aan leningen opnieuw financieren. Volgens Moody's heeft het bedrijf voorlopig nog genoeg geld in kas, maar blijft het risico groot dat er herstructureringen nodig zijn om de schulden onder controle te houden. Een woordvoerder zegt dat Merlin "beslist ingrijpt om winstgevendheid en efficiëntie te verbeteren" en jaarlijks 50 miljoen pond aan kosten wil besparen.