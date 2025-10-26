Bobbejaanland

Bezoekers van Bobbejaanland krijgen gratis kebabsaus mee naar huis

Bezoekers van Bobbejaanland hebben bij het verlaten van het pretpark zaterdagavond gratis kebabsaus in hun handen gedrukt gekregen. Na afloop van een halloweenavond in 't plezantste land deelden promotiemedewerkers grote sausflessen van het merk Pauwels uit, ter waarde van zo'n 4,89 euro per stuk.

Het gaat om een commerciële samenwerking tussen Pauwels en het Belgische attractiepark. Om de saus direct te kunnen uitproberen, konden passanten ook gratis friet proeven. De flessen saus mochten vervolgens mee naar huis. Bobbejaanland was gisteren tot 21.00 uur geopend voor een halloweennocturne.

Pauwels is een Vlaamse fabrikant van sauzen, opgericht in 1909. Met ruim 100 miljoen kilo saus per jaar geldt het bedrijf als één van de grotere Europese spelers op sausgebied. De kebabsaus bestaat uit een mix van knoflook, kruiden en een vleugje chili. Dat moet volgens de makers zorgen voor een balans tussen romigheid en specerijen.



