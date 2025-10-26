Walibi Holland

Agressie bij Halloween Fright Nights: Walibi legt evenement deels stil, acteurs in veiligheid gebracht

FOTO'S De Halloween Fright Nights in Walibi Holland blijven een broeinest van agressie en ongeregeldheden. Het populaire horror-evenement in de polder kampt al jaren met problemen rond onrust en geweldsuitbarstingen. Zaterdagavond sloeg de vlam op meerdere plekken in de pan. Dat heeft het management doen besluiten om een uitzonderlijke maatregel te nemen.

Rond 22.00 uur - een uur eerder dan gepland - werden álle scare zones tegelijkertijd stilgelegd. De noodverlichting sprong aan en de effecten gingen uit. Beveiligers hebben acteurs in veiligheid gebracht. Shows bij Eddie de Clown in Festival of Freaks gingen niet meer door, de dj op het hoofdpodium bij het reuzenrad stopte. Een eindmoment in de Main Street werd geschrapt.

Ook op andere plekken mochten medewerkers zich niet meer alleen in het park begeven. Om die reden werden bezoekers bij vip-ingangen voor spookhuizen bijvoorbeeld niet meer opgevangen door een acteur, maar door meerdere crewleden. De grote souvenirwinkel Till Ya Drop Shop en de servicebalie in de Main Street gingen uit voorzorg vroegtijdig dicht.



Politiewagens

Hoewel onduidelijk is wat voor incidenten zich allemaal hebben voorgedaan om tot het verregaande besluit te komen, werd er veel politie opgeroepen: bij de ingang stonden meerdere politiewagens. Voorlichters van de politie hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.



Het gebeurt vaker dat leidinggevenden er tijdens de Fright Nights voor kiezen om bepaalde zones deels af te sluiten of stil te leggen als de sfeer grimmig wordt. Dat álle griezelgebieden een uur lang stilliggen door toedoen van het agressieve publiek, is echter een unicum. Het pretpark verwelkomde zaterdag zo'n 19.500 bezoekers.



Vechtpartijen

Walibi werkt voor de beveiliging van het evenement al jaren samen met TSC Crowd Management: elke avond wordt een bataljon beveiligers opgetrommeld om de menigte te beteugelen en eventuele opstootjes in de kiem te sporen. Zelfs dat kon zaterdag niet voorkomen dat er meerdere vechtpartijen plaatsvonden en de situatie uit de hand dreigde te lopen.



Een woordvoerder van Walibi gaat in gesprek met Looopings niet in op de verschillende incidenten van zaterdagavond. In een algemene verklaring laat men weten: "Vanwege een preventieve maatregel hebben we de acting in de scare zones beëindigd om de rust te bewaren. Haunted houses en attracties draaiden normaal."











