Attractiepark Toverland

Toverland krijgt technische problemen niet onder controle: weer urenlang stroomuitval bij Halloween Nights

FOTO'S Technische ellende blijft Toverland achtervolgen. De Halloween Nights in het Limburgse attractiepark staan dit jaar niet alleen in het teken van griezels en spoken, maar ook van stroomuitval en andere technische mankementen. Zaterdagavond werden bezoekers opnieuw geconfronteerd met langdurige storingen en black-outs. Dat is voor de vierde keer dit seizoen.

Op de eerste avond - 4 oktober - moesten horrorgebied Unmasked: Wunderball Masqué en de beleving Unmasked: Waltzthrough ontruimd worden vanwege stroomuitval. De nieuwe zone was ongeveer een uur lang gehuld in duisternis. Bezoekers en acteurs werden weggestuurd. Op 15 oktober lukte het niet om spookhuis Now You're Mine op te starten.

Daarom opende het haunted house die dag vijf uur te laat: om 20.00 uur in plaats van 15.00 uur. Twee dagen later was het weer raak: op 17 oktober viel 's avonds de volledige showtechniek van de scare zones en spookhuizen uit. Toen het systeem weer werd opgestart, was op verschillende plekken geruime tijd de verkeerde muziek te horen.



Trapped

25 oktober gaat de boeken in als de vierde Halloween Night van 2025 met grootschalige technische problemen. In meerdere zones, waaronder Unmasked: Wunderball Masqué, gingen de lichten langdurig uit. Ook labyrint Trapped lag enkele uren stil. De betaalde attractie Unmasked: Waltzthrough was de hele avond niet toegankelijk.



Een woordvoerder laat weten dat het Toverland-team "hard blijft werken om technische problemen te voorkomen". "Het doel is om een optimale beleving aan te kunnen bieden voor onze gasten", meldt hij. Benadeelde bezoekers zijn gecompenseerd.















