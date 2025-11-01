Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Polyp in Slagharen is al ruim twee maanden dicht: wachten op onderdeel

Vandaag, 14.08 uurBeeld: Project Slagharen

Attractiepark Slagharen wacht op een onderdeel voor de attractie El Torito. De polyp - een octopusmolen in stierenthema - staat al sinds eind augustus stil. Meer dan twee maanden later weet het Overijsselse pretpark nog niet wanneer de attractie weer operationeel zal zijn.

El Torito stamt uit 1973. Tot 1986 was de polyp te vinden op de Duitse kermis. Daarna verhuisde de ride naar Slagharen, aanvankelijk onder de noemer Octopus. In 2016 volgde een grote renovatie, waarbij het huidige thema werd geïntroduceerd. Sindsdien nemen bezoekers plaats in gondels in de vorm van stieren.

De afgelopen maanden moeten bezoekers de "doldwaze rodeo", zoals Slagharen het noemt, echter missen. "Dit heeft te maken met de lange levertijd van een onderdeel", aldus een woordvoerder. Er is nog geen duidelijkheid over de heropening. Tot de start van de kerstvakantie gaat Slagharen alleen nog open in de weekenden.

Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be