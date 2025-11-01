Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Polyp in Slagharen is al ruim twee maanden dicht: wachten op onderdeel

Attractiepark Slagharen wacht op een onderdeel voor de attractie El Torito. De polyp - een octopusmolen in stierenthema - staat al sinds eind augustus stil. Meer dan twee maanden later weet het Overijsselse pretpark nog niet wanneer de attractie weer operationeel zal zijn.

El Torito stamt uit 1973. Tot 1986 was de polyp te vinden op de Duitse kermis. Daarna verhuisde de ride naar Slagharen, aanvankelijk onder de noemer Octopus. In 2016 volgde een grote renovatie, waarbij het huidige thema werd geïntroduceerd. Sindsdien nemen bezoekers plaats in gondels in de vorm van stieren.

De afgelopen maanden moeten bezoekers de "doldwaze rodeo", zoals Slagharen het noemt, echter missen. "Dit heeft te maken met de lange levertijd van een onderdeel", aldus een woordvoerder. Er is nog geen duidelijkheid over de heropening. Tot de start van de kerstvakantie gaat Slagharen alleen nog open in de weekenden.