Efteling

Kind in het water beland bij Efteling Grand Hotel: vader redt drenkeling

Vandaag, 16.08 uurBeeld: Michel Wirken

Bij de ingang van de Efteling is een kind in het water terechtgekomen. Dat is te zien op een foto van een voorbijganger. Het gaat om één van de waterpartijen in het Eiland van de Vijf Zintuigen, het entreegebied rond het Huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Grand Hotel.

Op het plein voor de hoofdingang staan geen hekken of hagen tussen het wandelpad en de vijver. Kinderen kunnen - als ze niet opletten - zo het water in lopen of vallen. Vermoedelijk is dat hier ook gebeurd.

De situatie liep goed af: een volwassen man schoot het gevallen kind te hulp. Omstanders keken ondertussen toe. Het gebeurt vaker dat kinderen onbedoeld een nat pak halen in het Kaatsheuvelse sprookjespark, laatst nog in de vijver bij schommelschip de Halve Maen.

