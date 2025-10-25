Efteling

Extra voorstelling van Efteling- en Studio 100-productie: derde Gi-Ga Gantische Kerstshow in Ahoy

De Gi-Ga Gantische Kerstshow in Rotterdam Ahoy krijgt een extra voorstelling. Het grootschalige kerstspektakel van Studio 100 en de Efteling, met medewerking van de nieuwe Toppers-formatie GenZee, was oorspronkelijk alleen gepland op zaterdag 20 en zondag 21 december. Vanwege de grote vraag naar kaarten wordt nu ook op vrijdag 20 december om 11.30 uur een extra show opgevoerd.

Tijdens de voorstelling delen Studio 100-figuren als Samson, Kabouter Plop, Bumba en K3 het podium met Efteling-personages als Pardoes, Roodkapje, Langnek, Draak en Jokie. Bezoekers kunnen rekenen op een combinatie van livemuziek, dans en kerstsfeer in een sprookjesachtige setting.

De kaartverkoop voor de extra voorstelling is inmiddels gestart. Volgens Studio 100 waren de eerste twee shows "in een mum van tijd bijna uitverkocht". Dat is schromelijk overdreven: de toegangskaarten voor de eerste twee shows zijn al sinds januari verkrijgbaar.