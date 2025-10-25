Madurodam

Activisten gieten zwarte vloeistof over miniatuurwinkel The Sting in Madurodam

Twee actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdag in Madurodam een zwarte vloeistof uitgegoten over de miniatuur van kledingwinkel The Sting. De demonstratie, uitgevoerd door de groep Just Stop Fast Fashion, was gericht tegen de vermeende banden van het attractiepark met vervuilende modebedrijven.

Volgens Extinction Rebellion ontvangt Madurodam sponsoring van meer dan twintig fossiele bedrijven, waaronder The Sting en C&A. De activisten vinden dat het park daarmee meewerkt aan greenwashing van de fastfashionindustrie: het vergoelijken van vervuilend gedrag met een duurzaam imago.

De vloeistof die ze gebruikten - nepolie - was volgens de groep onschadelijk, op waterbasis en afwasbaar. In brieven aan het management van Madurodam riep Just Stop Fast Fashion al eerder op om de samenwerking met kledingmerken te verbreken. Toen daarop geen reactie kwam, besloot de actiegroep tot actie over te gaan.



Voorbeeldfunctie

Een woordvoerster van Extinction Rebellion zegt dat het om een vreedzaam protest ging. "Onze eis is simpel: stop met fast fashion", aldus Van der Wekken. "We willen dat Madurodam zijn voorbeeldfunctie serieus neemt." De activisten hopen dat het park aangifte doet, zodat een rechter zich kan uitspreken over de kwestie.



Madurodam heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het incident. Eerder dit jaar vond al een vergelijkbaar protest van Extinction Rebellion plaats, toen actievoerders zich aan een attractie in het park vastketenden uit onvrede over de vermeende samenwerking met fossiele bedrijven.



Vertekend beeld

Extinction Rebellion verwijt Madurodam dat het met sponsordeals een vertekend beeld van Nederland laat zien. Volgens de actiegroep worden "fossiele en kapitalistische leugens" voorgeschoteld aan het publiek. Het park zelf benadrukte destijds dat bedrijven niet als sponsor maar als partner verbonden zijn aan specifieke miniaturen. Die bijdragen zouden slechts een klein deel van de inkomsten vormen.



