Disneyland Paris

Disneyland Paris schrapt kerstproject vanwege omstreden samenwerking met Chinees modemerk Shein

Disneyland Paris heeft een gepland kerstproject in een groot warenhuis in Parijs geannuleerd vanwege de komst van kledingmerk Shein. Het pretpark zou tijdens de feestdagen etalages en een pop-upwinkel verzorgen in het Bazar de l'Hôtel de Ville, kortweg BHV, een iconisch warenhuis in het centrum van de Franse hoofdstad.

De decoraties, gebaseerd op de bekende attractie It's a Small World, zouden van begin november tot eind december te zien zijn. Volgens Disneyland zijn "de voorwaarden niet langer aanwezig om de kerstactiviteiten in alle rust uit te voeren".

Die verklaring volgt op een omstreden samenwerking tussen het warenhuis en het Chinese modeplatform Shein, dat er binnenkort een permanente winkel opent. Het bedrijf ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden en oneerlijke concurrentie.



Minister

Sinds de aankondiging stapten al meerdere merken uit het warenhuis, dat sinds 1856 gevestigd is aan de Rue de Rivoli, tegenover het stadhuis van Parijs. Ook binnen de Franse politiek klinkt kritiek. Minister van Handel Serge Papin noemde het partnerschap met Shein "een verkeerd signaal".



Vakbonden die werknemers van het warenhuis vertegenwoordigen, spreken van "een klap" voor BHV. Juist voor de kerstperiode werd gerekend op de aantrekkingskracht van het merk Disney.