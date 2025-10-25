Serengeti-Park Hodenhagen

Reusachtig vliegtuig wordt restaurant in Duits safaripark: transport na jaren vertraging eindelijk van start

Een oud vliegtuig van de Duitse luchtmacht krijgt een tweede leven in een safaripark. Dit weekend wordt het toestel, dat jarenlang op luchthaven Hannover stond, naar Serengeti-Park in Hodenhagen gereden om daar te worden omgebouwd tot restaurant. Het gaat om een gigantische Airbus A310.

Het bijzondere project liep jaren vertraging op door juridische en milieutechnische bezwaren. Serengeti-Park, een combinatie van dierentuin en attractiepark in de deelstaat Nedersaksen, wil bezoekers straks laten dineren in het voormalige passagiersvliegtuig, met uitzicht op giraffen, leeuwen en zebra's.

De romp van het toestel - ruim 40 ton zwaar en bijna 47 meter lang - vertrekt in de nacht van zondag 26 oktober vanaf Hannover. De rit van ongeveer 50 kilometer verloopt in drie etappes, uitsluitend 's nachts en stapvoets, onder politiebegeleiding.



Takken en kabels

Om het gevaarte door dorpen en natuurgebieden te krijgen, worden honderden boomtakken vastgebonden. Op sommige stukken wordt de romp tijdelijk verlaagd om onder takken en kabels door te kunnen. De aankomst in het safaripark is voorzien in de nacht van woensdag 29 oktober, waarna het vliegtuig met kranen op zijn definitieve plek wordt gezet.



Directeur Fabrizio Sepe spreekt van een "logistiek meesterwerk". Hij zal zelf een nacht meerijden met de konvooi. Volgens hem is het totale project inmiddels goed voor meer dan 5 miljoen euro. "We hadden op 1 miljoen gerekend, maar dat bedrag kost nu alleen al het transport", zegt hij tegen regionale media.



Tweehonderd zitplaatsen

De Airbus, ooit gebruikt voor militaire missies en evacuatievluchten uit Afghanistan, krijgt straks een nieuw interieur met ongeveer tweehonderd zitplaatsen: vijftig op de vleugels en de rest binnen in de cabine. Het restaurant, dat de naam Leo's Cockpit krijgt, moet in de zomer van 2026 openen.



