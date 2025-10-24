Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Nieuw winterfestival in Diergaarde Blijdorp: schaatsbaan, Winter Wonder Woud en avondopenstellingen

Diergaarde Blijdorp introduceert dit jaar een compleet nieuw winterevenement. Van vrijdag 12 december 2025 tot en met zondag 18 januari 2026 verandert het Rotterdamse dierenpark in een sfeervol winterlandschap onder de noemer Winters Blijdorp. Een deel van de dierentuin, rond het Oceanium, wordt aangekleed met winterse decoraties.

De grootste blikvanger wordt een overdekte schaatsbaan van 10 bij 20 meter op het voorplein aan de Oceaniumzijde. De zogenoemde Rabobank-schaatsbaan is dagelijks geopend voor bezoekers, die tegen betaling van 5 euro schaatsen kunnen huren. Eigen schaatsen meenemen is niet toegestaan.

Bezoekers kunnen tijdens Winters Blijdorp ook wandelen over de IJsberenroute, waar het leven op de Noordpool centraal staat, of een kijkje nemen in het Winter Wonder Woud, een interactieve licht- en geluidservaring. Op het nabijgelegen Winterplein worden chocolademelk, glühwein en winterse snacks verkocht.



Silent disco

Tijdens de kerstvakantie organiseert Blijdorp zes speciale Winteravonden op vrijdagen en zaterdagen, waarop het park tot 21.00 uur openblijft. Die avonden staan in het teken van extra verlichting, winterverhalen, een silent disco en avondwandelingen door het Oceanium. De kaartverkoop daarvoor start op dinsdag 29 oktober.



Volgens de dierentuin past het evenement binnen de duurzame ambities van Blijdorp. De ijsbaan wordt gekoeld met een energiezuinig systeem en draait volledig op groene stroom. De verlichting en muziek zijn bovendien afgestemd op de dieren, zodat hun welzijn niet wordt verstoord. Men hoopt op een nieuwe jaarlijkse traditie.