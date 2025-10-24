Efteling

Foto's: na drie jaar klopt de tijdlijn in Efteling Museum weer

FOTO'S De Efteling heeft de tijdlijn in het Efteling Museum bijgewerkt. Dat gebeurde voor het laatst in 2022. Sindsdien ontbraken alle toevoegingen in het attractiepark op de muur in het rariteitenkabinet In den Bonte Versamelingh.

Het jaaroverzicht werd vormgegeven als een geïllustreerde tijdlijn vanaf 1952, het openingsjaar van het Sprookjesbos. Eerder werden bootjesmolen Sircco, waterspeeltuin Archipel, horecagelegenheid Bäckerie Krümel en speelbos Nest genoemd als de laatste nieuwigheden, geopend in 2021, gevolgd door de viering van zeventig jaar Efteling in 2022.

Daar was wel een foutje in geslopen, want de opening van Sirocco en Archipel vond in werkelijkheid plaats in 2022. In de nieuwe versie is die dwaling verbeterd. De jubileumviering wordt niet meer genoemd.



Efteling Grand Hotel

Nu zijn we in het overzicht kruidenierszaak In den Swarte Kat in 2023, spookspektakel Danse Macabre met horecapunt 't Koetshuys en souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken in 2024 en het Efteling Grand Hotel met De Prinses op de Erwt in 2025.



Men knipoogt in het ontwerp ook naar de komst van de Bakens van Licht bij de nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica én de elektrische Stoomtrein Aagje. Het gratis toegankelijke Efteling Museum is te vinden op het Anton Pieckplein in parkdeel Marerijk.











