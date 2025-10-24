Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Foto's: na drie jaar klopt de tijdlijn in Efteling Museum weer

Vandaag, 16.06 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling heeft de tijdlijn in het Efteling Museum bijgewerkt. Dat gebeurde voor het laatst in 2022. Sindsdien ontbraken alle toevoegingen in het attractiepark op de muur in het rariteitenkabinet In den Bonte Versamelingh.

Het jaaroverzicht werd vormgegeven als een geïllustreerde tijdlijn vanaf 1952, het openingsjaar van het Sprookjesbos. Eerder werden bootjesmolen Sircco, waterspeeltuin Archipel, horecagelegenheid Bäckerie Krümel en speelbos Nest genoemd als de laatste nieuwigheden, geopend in 2021, gevolgd door de viering van zeventig jaar Efteling in 2022.

Daar was wel een foutje in geslopen, want de opening van Sirocco en Archipel vond in werkelijkheid plaats in 2022. In de nieuwe versie is die dwaling verbeterd. De jubileumviering wordt niet meer genoemd.

Efteling Grand Hotel
Nu zijn we in het overzicht kruidenierszaak In den Swarte Kat in 2023, spookspektakel Danse Macabre met horecapunt 't Koetshuys en souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken in 2024 en het Efteling Grand Hotel met De Prinses op de Erwt in 2025.

Men knipoogt in het ontwerp ook naar de komst van de Bakens van Licht bij de nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica én de elektrische Stoomtrein Aagje. Het gratis toegankelijke Efteling Museum is te vinden op het Anton Pieckplein in parkdeel Marerijk.





Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be