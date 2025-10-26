Walibi Holland

Makers van Walibi-muziek blikken terug: soundtracks Halloween Fright Nights ontstonden in een bungalow

AUDIO Twee oudgedienden van Walibi Holland vertellen hoe ze in hun jonge jaren de basis legden voor de Halloween Fright Nights zoals we die nu kennen. In een podcastaflevering zijn componisten Frank Ruisch en Kees-Willem de Boer te gast, die bijna twintig jaar geleden begonnen met het maken van soundtracks voor het horror-evenement. Hun werk is vandaag de dag nog altijd populair bij fans.

Ruisch en De Boer waren onlangs te gast in de Villa Kakelbont Podcast. Ze werkten onder de naam Dark Intentions Soundtracks aan de eerste originele Fright Nights-nummers, nog voordat Halloween in Nederland een groot fenomeen was. In 2007 bouwden ze met enkele vrienden een geïmproviseerde geluidsstudio in een bungalow op het vakantiepark van Walibi.

Daar ontstond onder primitieve omstandigheden een cd met nummers als Carnival of Freaks, Premonitions en Beyond the Point of Fear. De oplage van vijfduizend exemplaren was in één weekend uitverkocht. Voor de makers stond de periode in het teken van pionieren, experimenteren en nachtenlang sleutelen aan geluidseffecten, terwijl acteurs, ontwerpers en videomakers letterlijk over de vloer kwamen.



Hobby

Ruisch werkte destijds bij Walibi als entertainer en groeide later uit tot specialist in de technische realisatie van shows en attracties wereldwijd. De Boer werd docent, maar bleef als hobby muzikant. Samen blikken ze in de bijna tweeënhalf uur durende aflevering terug op de begintijd van de Fright Nights.







Destijds verscheen Eddie de Clown voor het eerst ten tonele en draaide het evenement nog grotendeels op jonge vrijwilligers met een gezamenlijke passie voor griezelen. Ze vertellen hoe Walibi destijds experimenteerde met shows, vuurwerk en een eigen cd-release, iets unieks voor een Nederlands pretpark.



Alice in Horrorland

De muziek van Dark Intentions, die jarenlang gebruikt werd in scare zones en spookhuizen als House of Shock en Alice in Horrorland, groeide uit tot cultmateriaal onder fans. In de podcast laten de twee ook nooit eerder uitgebrachte tracks horen. Vandaag de dag levert Ruisch met zijn bedrijf nog steeds geluid voor Walibi's Halloween, al wordt er tegenwoordig vooral gewerkt met stockmuziek.