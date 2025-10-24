Walibi Holland

Aanzoek bij Eddie de Clown in Walibi: 'Hij zit meteen aan de ketting'

VIDEO Een show met Eddie de Clown in Walibi Holland is donderdagavond niet verlopen zoals gewoonlijk. De horrorclown speelt dit jaar verschillende liefdevolle spelletjes met zijn publiek tijdens de Halloween Fright Nights. Tijdens één van de onderdelen vond iets bijzonders plaats: een aanzoek.

Ene Martijn werd op het podium geroepen samen met zijn vriendin, die iets uit haar zak probeerde te halen. Eddie kon het niet laten om commentaar te leveren op het geklungel. "Wat ben je aan het kloten allemaal?", sneerde hij. "Ze is condooms in d'r binnenzakje aan het zoeken volgens mij."

Vervolgens vertelde de vrouw dat de twee momenteel in een heel moeilijke periode zitten. "Ja, want het regent echt heel erg", reageerde de clown cynisch. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. "Ik wou vragen of jij nog steeds mijn man wil zijn", klonk het uit de mond van de bezoeker.



Herkansing

Na een volmondige bevestiging volgde luid applaus en gejoel. Eddie wees vervolgens op de kettingen die aan de broek van de man hangen. "Hij zit meteen aan de ketting, zie je dat?" Kennelijk waren de twee eerder al getrouwd: de vrouw legde uit dat hun originele trouwdatum 22 mei 2022 was. Precies vijf jaar later moet een herkansing plaatsvinden.