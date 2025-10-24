Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Frozen Fristi-automaat slaat op hol in Attractiepark Slagharen

VIDEO Zin in een Frozen Fristi? Een bezoeker van Attractiepark Slagharen bestelde het verfrissende tussendoortje donderdagavond in het Overijsselse pretpark, maar dat liep niet zoals gepland. Op een filmpje is te zien hoe een Frozen Fristi-automaat volledig op hol slaat.

Normaal gesproken vult de automaat een bekertje met ijskoude Fristi-slush. Door een technisch mankement stopte de machine in Slagharen niet met spuiten, waardoor de ijsdrank over de rand heen gutste. Dat ging zo lang door dat de Fristi zelfs uit de machine begon te lekken, door de bodem heen.

De beker was na verloop van tijd niet eens meer zichtbaar. Na het Fristi-debacle heeft de bezoeker zich gewend tot het personeel. Medewerkers gaven vervolgens een nieuw exemplaar. De automaat is afkomstig van de Nederlandse leverancier Vend-Me. Soortgelijke machines staan in onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet.