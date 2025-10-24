Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Frozen Fristi-automaat slaat op hol in Attractiepark Slagharen

Vandaag, 10.53 uur

VIDEO Zin in een Frozen Fristi? Een bezoeker van Attractiepark Slagharen bestelde het verfrissende tussendoortje donderdagavond in het Overijsselse pretpark, maar dat liep niet zoals gepland. Op een filmpje is te zien hoe een Frozen Fristi-automaat volledig op hol slaat.

Normaal gesproken vult de automaat een bekertje met ijskoude Fristi-slush. Door een technisch mankement stopte de machine in Slagharen niet met spuiten, waardoor de ijsdrank over de rand heen gutste. Dat ging zo lang door dat de Fristi zelfs uit de machine begon te lekken, door de bodem heen.

De beker was na verloop van tijd niet eens meer zichtbaar. Na het Fristi-debacle heeft de bezoeker zich gewend tot het personeel. Medewerkers gaven vervolgens een nieuw exemplaar. De automaat is afkomstig van de Nederlandse leverancier Vend-Me. Soortgelijke machines staan in onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet.



Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be