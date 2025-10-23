Welkom!
Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland vier uur eerder dicht vanwege storm

Vandaag, 15.45 uur

Bezoekers van Plopsaland Belgium worden vandaag vier uur eerder naar huis gestuurd dan gepland. Het Vlaamse pretpark zou eigenlijk geopend zijn tot 18.00 uur. In verband met storm Benjamin sluiten de poorten vroegtijdig. Dat heeft Plopsa bekend gemaakt op social media.

"Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden, én voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers", staat in een verklaring. Hetzelfde geldt voor zusterpark Plopsaland Ardennes, bij de Watervallen van Coo. Dat park was eigenlijk geopend van 10.30 tot 17.00 uur.

Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden, én voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers zullen Plopsaland Belgium en Plopsaland Ardennes vandaag om 14u00 de deuren sluiten. We danken je voor jouw begrip.

Light Nights
In België gaan verder Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael uit voorzorg om 14.00 uur dicht. Ook in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de storm: lichtfestival Light Nights in Ouwehands Dierenpark Rhenen wordt geschrapt.

