Disneyland Paris

Bezoekersaantallen Disneyland Paris gedaald: Olympische Spelen krijgen de schuld

Disneyland Paris heeft een lastig jaar achter de rug. De twee Disney-parken in Frankrijk verwelkomden in 2024 minder bezoekers dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Global Experience Index, de ranglijst van best bezochte toeristische attracties die wordt opgesteld door de Amerikaanse Themed Entertainment Association.

De bezoekersaantallen van Disneyland Paris daalden met bijna 2 procent, van 16.100.000 in 2023 naar 15.812.000 in 2024. Van de 15,8 miljoen bezoekers gingen er ruim 10,2 miljoen naar het Disneyland Park en bijna 5,6 miljoen naar het Walt Disney Studios Park. "De parken hadden last van de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs", zo luidt de verklaring.

"Hierdoor stegen de hotelprijzen en werd de aandacht van bezoekers tijdens de piekmaanden in de zomer verplaatst." Volgend jaar openen verschillende nieuwe attracties in het Studios Park, om het tij te keren. Disney blijft wel de nummer één van Europa, gevolgd door Europa-Park met circa zes miljoen gasten. De Efteling had er afgelopen jaar 5,56 miljoen.



Tivoli

De top vijf wordt verder gevormd door Tivoli Gardens in de Deense hoofdstad Kopenhagen, met 4,25 miljoen bezoekers. PortAventura World in Spanje - plek zes - zag een nog forsere daling dan Disneyland Paris. Daar kwamen het afgelopen jaar 4,4 procent minder bezoekers, namelijk 3,8 miljoen.



Grote stijgingen waren er voor Puy du Fou in Frankrijk (plaats negen), Parque Warner Madrid in Spanje (plaats dertien) en Energylandia in Polen (plaats vijftien), met respectievelijk 12, 12,5 en 28 procent. Phantasialand, waar de bezoekersaantallen met zo'n 2 procent daalden tot 2,1 miljoen gasten, moest genoegen nemen met plaats veertien.



