Achtbanen in Europa-Park kleuren roze: opvallend eerbetoon

FOTO'S Bezoekers van Europa-Park kunnen deze maand zien hoe meerdere achtbanen na zonsondergang felroze verlicht worden. De bijzondere actie maakt deel uit van Pink October, de internationale campagne die aandacht vraagt voor borstkanker en opsporing daarvan.

Na zonsondergang baden onder meer Voltron Nevera, Silver Star en de iconische bol van Eurosat - CanCan Coaster in een opvallend roze licht. Daarmee wil het Duitse pretpark niet alleen solidariteit tonen met patiënten en hun naasten, maar ook het belang van tijdige controles onderstrepen.

Miriam Mack, hoofd bedrijfsgezondheid bij de Mack-groep, noemt het "een waardevol moment". Haar doel is om aan te zetten tot preventie, bewustzijn te creëren en hoop te geven aan bezoekers, medewerkers en de samenleving, zo liet ze optekenen.



Signaal

"Met de roze verlichting van onze achtbanen geven we een duidelijk signaal dat verder reikt dan onze parkgrenzen", vindt Mack. "Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. En ook mannen kunnen worden getroffen."







