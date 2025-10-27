Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp wordt voor het eerst stembureau tijdens Tweede Kamerverkiezingen

Diergaarde Blijdorp speelt deze week een bijzondere rol bij de Tweede Kamerverkiezingen. Op woensdag 29 oktober fungeert de Rotterdamse dierentuin voor het eerst in de geschiedenis als officieel stembureau. In de monumentale Sterrenzaal van de Rivièrahal kunnen bezoekers en buurtbewoners tussen 07.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen.

Om dit mogelijk te maken, opent Blijdorp die dag de stadsingang aan de Van Aerssenlaan. Via een speciaal aangelegd pad is de historische hal vrij toegankelijk voor iedereen met een stempas, ook zonder entreeticket. Volgens het park is het een unicum: nooit eerder was een deel van Blijdorp openbaar toegankelijk voor een landelijke verkiezing.

Wie van het stemmoment een dagje uit wil maken, krijgt een extra reden om te komen. Blijdorp rekent op 29 oktober een actietarief van 10 euro per volwassene en 5 euro per kind. Het dierenpark is geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Daarna sluit het park voor bezoekers, maar het stemlokaal blijft nog open tot 21.00 uur.



Kiezerspas

Ook mensen van buiten Rotterdam kunnen in Blijdorp stemmen, mits ze vooraf een kiezerspas hebben aangevraagd. Met een reguliere stempas kan dat alleen in de eigen gemeente.



Blijdorp benadrukt dat de actie past bij de maatschappelijke betrokkenheid van de dierentuin. Door de Rivièrahal open te stellen wil men Rotterdammers laten kennismaken met het rijksmonument. "We vieren de democratie en laten zien dat cultuur, natuur en samenleving hier samenkomen", aldus het park.