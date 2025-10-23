Pairi Daiza

Gemeente spreekt zich uit tegen waterpark in Belgische dierentuin, maar bouw is al gestart

Het nieuwe waterpark van de Belgische dierentuin Pairi Daiza leidt tot commotie in de gemeente. Het gemeentebestuur van Brugelette heeft een ongunstig advies uitgebracht over het project, vooral vanwege zorgen over de toenemende verkeersdruk. Tegelijkertijd is de bouw van het complex al gestart, wat bij de oppositie de indruk wekt dat het besluit rijkelijk laat komt.

Volgens het gemeentecollege gaat het negatieve advies niet over het concept zelf, maar over de gevolgen voor de omliggende dorpen Gages, Cambron-Casteau en Attre. Het bestuur vreest dat de extra toestroom van bezoekers zal zorgen voor nog meer verkeersoverlast in de regio.

Ook binnen de gemeenteraad leidde de kwestie tot wrevel. Oppositiepartijen bekritiseren het gebrek aan communicatie over het dossier en vinden dat zij eerder hadden moeten worden geïnformeerd. Burgemeester Isabelle Liégeois verklaart dat de gemeente vooral een signaal wilde afgeven richting hogere overheden.



Glijbanen

Volgens haar verwacht Pairi Daiza een forse stijging van het bezoekersaantal, maar ontbreken in de plannen duidelijke maatregelen om de mobiliteit te verbeteren. Ze benadrukt dat het lokale bestuur verdere verkeersproblemen wil voorkomen. De glijbanen voor het waterpark liggen al klaar.



Het zwemparadijs maakt deel uit van een groter uitbreidingsproject van de Waalse trekpleister. In het park is een tropische kas van 200 bij 200 meter verrezen. Bezoekers kunnen daar binnenkort door de woestijn en het regenwoud wandelen én overnachten tussen de dieren. Het aangrenzende waterpark in Mexicaanse stijl, met tempels en een rivier die door de kas stroomt, moet ongeveer een jaar later af zijn.