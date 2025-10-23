Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Walibi Holland laat bezoekers Fright Nights dineren 'op één van de engste plekken'

Vandaag, 11.25 uur

Walibi Holland geeft waaghalzen de kans om te dineren in een spookhuis, dat ondertussen gewoon geopend is voor publiek. Op vrijdag 31 oktober gaat horrorbeleving Us vs You open als een pop-up-restaurant. Het pretpark belooft "een exclusief diner". Geïnteresseerden kunnen meedoen aan een winactie op Facebook.

"Durf jij 31 oktober te dineren op één van de engste plekken van Halloween Fright Nights?", valt te lezen op Walibi's Facebook-pagina. In Us vs You wordt een dodelijke gameshow nagebootst: volgens het verhaal lokken rijke mensen de armen in de val door hen gouden bergen te beloven.

In werkelijkheid loopt het spelprogramma altijd fataal af. Eén van de scènes staat in het teken van een gevecht met een gladiator met een kettingzaag, waarbij acteurs op een balkon erboven commentaar leveren. Daar kan komende week eenmalig gegeten worden.

Vier groepen
"Terwijl jij boven geniet van je maaltijd, worden beneden nietsvermoedende gasten de stuipen op het lijf gejaagd", aldus Walibi. Er is plek voor vier groepen van vier personen. Wat ze voorgeschoteld zullen krijgen, maakt men vooraf niet bekend. De winnaars worden op dinsdag 28 oktober onthuld in een verhaal op Instagram.

Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be