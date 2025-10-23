Walibi Holland

Walibi Holland laat bezoekers Fright Nights dineren 'op één van de engste plekken'

Walibi Holland geeft waaghalzen de kans om te dineren in een spookhuis, dat ondertussen gewoon geopend is voor publiek. Op vrijdag 31 oktober gaat horrorbeleving Us vs You open als een pop-up-restaurant. Het pretpark belooft "een exclusief diner". Geïnteresseerden kunnen meedoen aan een winactie op Facebook.

"Durf jij 31 oktober te dineren op één van de engste plekken van Halloween Fright Nights?", valt te lezen op Walibi's Facebook-pagina. In Us vs You wordt een dodelijke gameshow nagebootst: volgens het verhaal lokken rijke mensen de armen in de val door hen gouden bergen te beloven.

In werkelijkheid loopt het spelprogramma altijd fataal af. Eén van de scènes staat in het teken van een gevecht met een gladiator met een kettingzaag, waarbij acteurs op een balkon erboven commentaar leveren. Daar kan komende week eenmalig gegeten worden.



Vier groepen

"Terwijl jij boven geniet van je maaltijd, worden beneden nietsvermoedende gasten de stuipen op het lijf gejaagd", aldus Walibi. Er is plek voor vier groepen van vier personen. Wat ze voorgeschoteld zullen krijgen, maakt men vooraf niet bekend. De winnaars worden op dinsdag 28 oktober onthuld in een verhaal op Instagram.



