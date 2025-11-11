Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert actieticket: vanaf 49 euro per dag voor één park

Disneyland Paris lanceert deze maand een kortingsactie voor entreebewijzen. Vanaf dinsdag 18 november kunnen bezoekers het zogenoemde Bon Plan-ticket bestellen, vanaf 49 euro per persoon. Wie zo'n kaartje aanschaft, mag één van de twee Disney-parken bezoeken.

De Bon Plan-kaarten zijn tussen zestig en negentig dagen vóór een gewenste bezoekdatum in beperkte oplage online beschikbaar. Ze mogen later niet kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Dat kan bij normale tickets wel, tot drie dagen voor aankomst.

Bestellen is alleen mogelijk via de officiële Disneyland-website en de mobiele app van het resort. Het tarief geldt voor volwassenen en kinderen van 3 tot en met 11 jaar. Een tweede park is beschikbaar tegen bijbetaling. "Het is de perfecte optie voor bezoekers die hun ticket vooraf willen kopen", laat Disney weten.



144 euro

De reguliere prijs van een dagje Disneyland Paris bedraagt momenteel 119 euro voor één park en 144 euro voor twee parken. Online zijn wel voordeligere tickets beschikbaar op datum, met name voor doordeweekse dagen buiten de vakanties.