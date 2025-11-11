Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert actieticket: vanaf 49 euro per dag voor één park

Gisteren, 22.43 uur

Disneyland Paris lanceert deze maand een kortingsactie voor entreebewijzen. Vanaf dinsdag 18 november kunnen bezoekers het zogenoemde Bon Plan-ticket bestellen, vanaf 49 euro per persoon. Wie zo'n kaartje aanschaft, mag één van de twee Disney-parken bezoeken.

De Bon Plan-kaarten zijn tussen zestig en negentig dagen vóór een gewenste bezoekdatum in beperkte oplage online beschikbaar. Ze mogen later niet kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Dat kan bij normale tickets wel, tot drie dagen voor aankomst.

Bestellen is alleen mogelijk via de officiële Disneyland-website en de mobiele app van het resort. Het tarief geldt voor volwassenen en kinderen van 3 tot en met 11 jaar. Een tweede park is beschikbaar tegen bijbetaling. "Het is de perfecte optie voor bezoekers die hun ticket vooraf willen kopen", laat Disney weten.

144 euro
De reguliere prijs van een dagje Disneyland Paris bedraagt momenteel 119 euro voor één park en 144 euro voor twee parken. Online zijn wel voordeligere tickets beschikbaar op datum, met name voor doordeweekse dagen buiten de vakanties.

Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be