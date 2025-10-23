Efteling

In de ban van Joseph Charlatan: Efteling-fan bouwt bewegend Danse Macabre-tafereel

VIDEO Efteling-liefhebber Emiel Schaap heeft opnieuw een opvallend kunstwerk afgerond. De creatieve fan bouwde dit keer een bewegende scène gebaseerd op de attractie Danse Macabre. In een video van drie kwartier op YouTube toont hij hoe hij maandenlang werkte aan een indrukwekkend mechanisch tafereel met de demonische dirigent Joseph Charlatan in de hoofdrol.

Schaap, die eerder creaties afleverde rond onder meer Droomvlucht, Carnaval Festival en het Sprookjesbos, kwam op het idee na een bezoek aan het Kaatsheuvelse spookspektakel. Wat begon als een klein project rond alleen Joseph, groeide uit tot een complete show met meerdere figuren en lichteffecten.

"Toen ik eenmaal bezig was, kwam er steeds iets bij", vertelt hij aan Looopings. Zo bouwde hij ook het orgel, een pianist, een harpist en zelfs een dansende balustrade. De viool in de scène lijkt te zweven als een geestverschijning. Vanaf november 2024 werkte Schaap vrijwel al zijn vrije uren aan het project.



Balustrade

Voor de bewegingen paste hij verschillende technieken toe: de spookdirigent werkt op een nokkenschijf, de balustrade beweegt via een krukas, het hoofd van de pianist draait 180 graden en de harpist beweegt met een stappenmotor, inclusief openvallende mond.



Alle onderdelen worden aangestuurd door een zelfgeschreven besturingssysteem met licht, rook en geluid. De drie minuten durende show, die synchroon loopt met de originele Danse Macabre-muziek uit de Efteling, was Schaaps eerste poging tot programmeren. "Ik wilde licht, geluid, beweging en rook op een macabere manier samenbrengen", zegt hij.