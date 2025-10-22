Marveld Recreatie

Bommelwereld al vijf dagen op rij uitverkocht: kaartverkoop stopgezet

Het gaat goed met het nieuwe pretpark Bommelwereld in de Achterhoek. De bezoekersaantallen zijn zo hoog dat voor meerdere dagen de kaartverkoop is stopgezet. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Wie nu naar de website van het overdekte attractiepark gaat, kan voor vandaag en morgen geen entreebewijzen meer kopen.

"Het park is heden geheel gevuld!", luidt de officiële boodschap. "Een andere dag biedt vast weer vertier." Wie op de bonnefooi naar Groenlo gaat, komt ook van een koude kermis thuis. "Helaas ook geen tickets aan de kassa verkrijgbaar."

De maximumcapaciteit van Bommelwereld is momenteel 1500 personen per dag. Het attractieaanbod kan in theorie drieduizend bezoekers aan, maar om wachtrijen te voorkomen laat men maximaal de helft van de limiet binnen.



Animo

"We mogen absoluut niet klagen over het animo", aldus de voorlichter. Hij spreekt over "een geslaagde herfstvakantie". "Met morgen erbij zijn we nu vijf dagen op een rij uitverkocht." Bommelwereld ging vrijdag 3 oktober open voor publiek. Reguliere tickets kosten 26 euro.