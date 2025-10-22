Efteling

Nu verkrijgbaar: tickets voor oud en nieuw in de Efteling

FOTO'S Oud en nieuw vieren in de Efteling? Wie oudejaarsavond wil doorbrengen in het Kaatsheuvelse attractiepark kan nu entreebewijzen aanschaffen. De online ticketverkoop voor het nieuwjaarsfeest is gestart. Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, want het evenement - dat sinds 2011 op de kalender staat - raakte tot nu toe altijd uitverkocht.

Net als vorig jaar zorgt de Efteling rond middernacht voor een aftelmoment en twee nagenoeg identieke vuurwerkshows, bij de Gondoletta-vijver en bij het Meer van Fantasie in het entreegebied. De avond duurt van 19.00 tot 01.00 uur, waarbij de meeste attracties operationeel zijn tot sluitingstijd.

Reguliere bezoekers zijn op woensdag 31 december welkom tot 18.00 uur. Toegangskaarten kosten 58 euro, inclusief parkeren, een blikje champagne en een oliebol. Abonnementhouders krijgen 25 procent korting. Zij betalen 43,50 euro per ticket. De definitieve planning wordt op een later moment bekendgemaakt.



Silent disco

Vorig jaar bestond het programma onder meer uit een silent disco, een bingo met sprookjesfiguren, een acrobaat en een coverband. Verder lieten verschillende Efteling-personages zich zien, waaronder Pardoes, Pardijn, de ruiters van Raveleijn, Droomvlucht-elfjes, Fay de Fee, het Ballonnenvrouwtje, Assepoester, Fata Morgana-wachters, prinses Anura, Max, Moritz, Bakker Krümel en Frau Schmetterling.















