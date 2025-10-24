Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: pretparkvlogger Niels Kooyman is scare actor in Attractiepark Slagharen

VIDEO Niemand minder dan pretparkvlogger Niels Kooyman heeft bezoekers van Attractiepark Slagharen de stuipen op het lijf gejaagd. De bekende youtuber kreeg onlangs de kans om in de huid van een griezel te kruipen tijdens halloweenfestival Western Nightmares. Kooyman speelde de rol van een bloederige horrorcowboy.

In een ruim negentien minuten durende reportage krijgt Kooyman een blik achter de schermen bij het evenement. Regisseur Koen de Boer van producent Aniba Entertainment legt uit wat er komt kijken bij het trainen van acteurs voor de scare zones en spookhuizen. Hij geeft tips en tricks die ervoor moeten zorgen dat personages zo goed mogelijk in hun rol blijven en zo eng mogelijk overkomen.

Uiteindelijk wordt Kooyman zelf ook gegrimeerd, waarna hij mee mocht helpen in de walkthrough Outcast Camp en het horrorgebied Main Street. Dat is lastiger en zwaarder dan gedacht: het is voor de vlogger een flinke uitdaging om de juiste timing en bewegingen te vinden.



Freaks Carnival

Aniba Entertainment heeft Halloween in Slagharen in 2023 opgezet, met het kindvriendelijke concept Scary Prairie en - na 18.00 uur - de horrorvariant Western Nightmares. Vandaag de dag bestaat het evenement uit de betaalde belevingen The Manor, Outcast Camp en Crows Nest, de zones Main Street, Trail of Elements en Freaks Carnival en een freakshow.