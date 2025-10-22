Familiepark Drievliet

Drievliet opent attracties speciaal voor abonnees tijdens Fandagen

Drievliet legt abonnementhouders in de watten. Abonnees van het Haagse familiepretpark mogen tijdens het laatste weekend van het seizoen een half uur lang exclusief gebruikmaken van vier attracties, nog vóór de reguliere openingstijd. De actie vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 november.

Als onderdeel van de eerste editie van de Drievliet Fandagen kunnen jaarkaarthouders op beide dagen tussen 09.30 en 10.00 uur ritjes maken in lanceerachtbaan Formule X, powered coaster Dynamite Express, spinning coaster Twistrix en de Duistere Kopjes - de griezelvariant van de theekopjesmolen Theeleut.

Drievliet opent voor het grote publiek om 10.00 uur. Normaal gesproken draaien Dynamite Express en Formule X pas vanaf 10.30 uur, vanwege de ligging in het park. Naast de zogenoemde Exclusive Ride Time wordt ook gezorgd voor extra korting voor abonnees: op vertoon van een Drievliet-pas krijgen zij geen 10 maar 20 procent korting in Daans Winkel, de shop bij de entree.



Trouwste gasten

Abonnementhouders ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de activiteiten. "Juist op onze Fandagen is het leuk om nog iets extra's te doen voor onze trouwste gasten", laat een woordvoerder weten. "Traditiegetrouw is het laatste openingsweekend druk bezocht. Op deze manier weten we zeker dat onze fans nog wat extra ritjes kunnen scoren."



De Drievliet Fandagen staan verder in het teken van extra entertainment en een bijzondere Yard Sale, met oude borden en attractieonderdelen. Daarnaast krijgen bezoekers de kans om een laatste ritje te maken in de attractie de Draaikolk, die het park na 28 seizoenen gaat verlaten.