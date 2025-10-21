Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Chessington World of Adventures Resort

Engels attractiepark stopt met het houden van leeuwen en tijgers

Vandaag, 21.23 uur

VIDEO Een attractiepark in Engeland heeft afscheid genomen van drie publiekslievelingen. In Chessington World of Adventures leefden jarenlang de twee Aziatische leeuwen Kamal en Rani en de tijger Kalinka. Deze week zijn de roofdieren verhuisd naar Jimmy's Farm & Wildlife Park in Suffolk. Daarmee stopt het Britse pretpark definitief met het houden van de katachtigen.

Volgens Chessington is de verhuizing in het belang van de dieren. Na een herziening van hun welzijnsbehoeften concludeerde het park dat de katten beter af zouden zijn in een omgeving met meer ruimte. Jimmy's Farm beschikt over het grootste leefgebied voor Aziatische leeuwen in het Verenigd Koninkrijk.

De verhuizing werd niet vooraf aangekondigd om pottenkijkers en onrust rond het transport te voorkomen. Pas nadat de dieren veilig waren aangekomen in Suffolk, maakte Chessington het nieuws bekend. "Kamal, Rani en Kalinka hebben miljoenen bezoekers geïnspireerd om meer te leren over bedreigde diersoorten", laat het park weten in een verklaring.

Spaanse dierentuin
"Hoewel we ze zullen missen, weten we dat dit de juiste stap is voor hun toekomst." De leeuwen verbleven sinds 2014 en 2016 in Chessington, als onderdeel van een Europees fokprogramma. Ze kregen in 2016 drie welpen, die inmiddels in een Spaanse dierentuin wonen. Tijgerin Kalinka kwam in 2018 over uit het Zweedse Kolmården Wildlife Park.

De drie dieren zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe verblijf. Jimmy Doherty, oprichter van Jimmy's Farm, noemt de komst van de roofdieren een mijlpaal voor zijn park. "Ze zijn uitstekend geland in Suffolk." De vaste verzorger van de dieren is meeverhuisd om de leeuwen en tijger in hun nieuwe omgeving te blijven verzorgen.



Meer Chessington World of Adventures Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be