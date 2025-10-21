Chessington World of Adventures Resort

Engels attractiepark stopt met het houden van leeuwen en tijgers

VIDEO Een attractiepark in Engeland heeft afscheid genomen van drie publiekslievelingen. In Chessington World of Adventures leefden jarenlang de twee Aziatische leeuwen Kamal en Rani en de tijger Kalinka. Deze week zijn de roofdieren verhuisd naar Jimmy's Farm & Wildlife Park in Suffolk. Daarmee stopt het Britse pretpark definitief met het houden van de katachtigen.

Volgens Chessington is de verhuizing in het belang van de dieren. Na een herziening van hun welzijnsbehoeften concludeerde het park dat de katten beter af zouden zijn in een omgeving met meer ruimte. Jimmy's Farm beschikt over het grootste leefgebied voor Aziatische leeuwen in het Verenigd Koninkrijk.

De verhuizing werd niet vooraf aangekondigd om pottenkijkers en onrust rond het transport te voorkomen. Pas nadat de dieren veilig waren aangekomen in Suffolk, maakte Chessington het nieuws bekend. "Kamal, Rani en Kalinka hebben miljoenen bezoekers geïnspireerd om meer te leren over bedreigde diersoorten", laat het park weten in een verklaring.



Spaanse dierentuin

"Hoewel we ze zullen missen, weten we dat dit de juiste stap is voor hun toekomst." De leeuwen verbleven sinds 2014 en 2016 in Chessington, als onderdeel van een Europees fokprogramma. Ze kregen in 2016 drie welpen, die inmiddels in een Spaanse dierentuin wonen. Tijgerin Kalinka kwam in 2018 over uit het Zweedse Kolmården Wildlife Park.



De drie dieren zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe verblijf. Jimmy Doherty, oprichter van Jimmy's Farm, noemt de komst van de roofdieren een mijlpaal voor zijn park. "Ze zijn uitstekend geland in Suffolk." De vaste verzorger van de dieren is meeverhuisd om de leeuwen en tijger in hun nieuwe omgeving te blijven verzorgen.