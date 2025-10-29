Gardaland Resort

'Allerslechtste pretpark waar ik ooit ben geweest', 100.000 views voor TikTok waarin Gardaland wordt neergesabeld

VIDEO Een filmpje waarin een pretparkfan het Italiaanse attractiepark Gardaland volledig afkraakt, is viral gegaan. De bijna drie minuten durende video van de Brit Orson Bourne werd inmiddels meer dan 100.000 keer bekeken. Daarin noemt hij Gardaland "het allerslechtste pretpark waar ik ooit ben geweest".

De bezoeker laat in de video zien hoe attracties gesloten blijven, wachtrijen uit de hand lopen en horeca niet functioneert. Al bij binnenkomst klaagt hij dat hij "een muur van Italiaanse politieagenten moest penetreren" voordat hij het park in kon. In de beschrijving spreekt hij van "oude, onverzorgde" attracties met "nul beleving".

Bourne zegt oprecht teleurgesteld te zijn door de darkride Jumanji. "Het waren gewoon schermen, zwarte gangen en nooduitgangbordjes." Ook over de wachttijden is hij vernietigend. "Slechts veertig minuten wachten om bij de wachtrij aan te komen, om vervolgens nog eens tachtig minuten te wachten - terwijl in de app zestig minuten stond, maar het was echt vreselijk veel langer."



Twee uur

De Brit besloot achtbaan Blue Tornado over te slaan vanwege een wachttijd van honderd minuten. Een poging om af te koelen in een waterattractie liet hij schieten toen hij een rij van twee uur zag. Zelfs bij de mijntrein Mammut viel hem iets op: daar zag hij een operator twee keer op zijn telefoon zitten.



Ook over de organisatie is hij kritisch. Slechts de helft van het park was bij opening toegankelijk vanwege bezuinigingen van eigenaar Merlin Entertainments. Bij meerdere achtbanen liep hij tegen vertragingen aan en volgens Bourne weigerde personeel zijn waterfles te vullen. "Ik vind het niet leuk om hier te zijn, dus wat is het punt?", verzucht hij.



Afrekening

De klaagzang krijgt veel bijval van andere bezoekers die vergelijkbare ervaringen delen. Britse media noemen het een "genadeloze afrekening" met het Italiaanse pretpark, dat dezelfde eigenaar heeft als Engelse trekpleisters als Alton Towers, Thorpe Park en Legoland Windsor. "Ik had goede verhalen gehoord, maar ik ben zwaar teleurgesteld door Gardaland", besluit Bourne.