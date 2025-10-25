Walibi Holland

Walibi Holland blikt terug op 25 jaar Halloween Fright Nights: unieke show met mystery guest

VIDEO Walibi Holland viert komende week het 25-jarig bestaan van de Halloween Fright Nights met bijzonder entertainment en extra activiteiten op vrijdag 31 oktober. Tegenwoordig kennen we Eddie de Clown als hét icoon van het evenement, maar dat was niet altijd zo: hij verscheen pas in 2007 ten tonele, zeven jaar na de start. Fans die niet weten hoe het personage is ontstaan, kunnen hun geheugen opfrissen met oude beelden.

Aankomende vrijdag staat voor Walibi-bezoekers in het teken van "25 years of horror": iedereen krijgt een gratis jubileumpin, op het hoofdpodium bij het reuzenrad worden oude beelden vertoond en in de show van Eddie de Clown verschijnt een mystery guest, als onderdeel van de zogenoemde 25 Years Anniversary Show.

Die zal meermaals per avond te zien zijn in de scare zone Festival of Freaks. Walibi belooft dat er minder bezoekers worden toegelaten dan gewoonlijk. Dat moet zorgen voor een "intiemere sfeer". Het park is open van 17.00 tot 23.00 uur, de Fright Nights starten om 18.00 uur. Overdag blijven de poorten bij hoge uitzondering gesloten.



Angstmachine

Vóór de introductie van Eddie de Clown, had een ander personage het voor het zeggen in de polder: Dr. Shock, gespeeld door Marcel Willems. In 2007 stonden ze samen het op podium: de boosaardige dokter bouwde een angstmachine en offerde een stuk van zichzelf op om een "nieuwe leider" te creëren: de sadistische clown.



"In de nieuwe leider zal Dr. Shock voortleven", klonk het destijds in de show. Met een druk op een knop heeft Eddie de dokter om het leven gebracht, zo leek het. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Vandaag de dag vinden we nog wel een verwijzing naar het karakter in de scare zone Ghostly Graveyard: "In loving memory of Dr. Shock", staat op één van de grafstenen.



Feestelijke borrel

Op 31 oktober - traditiegetrouw dé halloweendatum - zorgt Walibi ook voor enkele speciale ervaringen. Die kunnen fans winnen via acties op social media. Het gaat om een individueel bezoek aan de spookhuizen The Villa, Psychoshock of Jefferson Manor, een feestelijke borrel voor 25 personen in Festival of Freaks en een diner in het spookhuis Us vs You.