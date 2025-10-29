The Haunted Forest

Belgisch halloweenfestival concurreert met Bobbejaanland: tien scare zones, waarvan de helft nieuw

FOTO'S Liefhebbers van griezelen kunnen deze week terecht in Lichtaart, vlak bij Bobbejaanland. Daar vindt van woensdag 29 oktober tot en met zaterdag 1 november een nieuwe editie van The Haunted Forest plaats, een halloweenfestival op het terrein van evenementenlocatie Ark van Noë. Bezoekers wandelen door een donker bos met tien scare zones, waarvan er vijf nieuw zijn.

Het evenement, dat gerund door wordt particulieren, combineert een boswandeling met thematische scènes, acteurs en lichteffecten. Nieuw dit jaar zijn onder meer Bloody Mary's Diner, waar gasten verdwijnen in een lugubere eetgelegenheid, en Mermaid Island, bevolkt door dodelijke zeemeerminnen. Andere zones draaien rond thema's als heksen, mummies, aliens en een duistere versie van Alice in Wonderland.

Door dezelfde data en deels dezelfde thema's te kiezen als Bobbejaanland, werpt men zich op als een directe, maar goedkopere concurrent. Tickets kosten hier 15 euro per stuk. Men mikt op een breed publiek, al is het spektakel minder professioneel opgezet dan de halloweenervaringen in grote pretparken.



Vuur- en dansshows

Tot 20.00 uur is het evenement geschikt voor gezinnen met kinderen, daarna wordt het griezelniveau verhoogd en geldt een leeftijdsadvies van 12 jaar en ouder. Naast de wandeling is er een Día de los Muertos-plein met vuur- en dansshows, livemuziek en Mexicaanse decoraties.



Kinderen kunnen deelnemen aan een trick-or-treattocht, terwijl jongeren op vrijdag- en zaterdagavond welkom zijn bij een afterparty. The Haunted Forest ligt op enkele minuten rijden van Bobbejaanland, aan de Arkstraat in Lichtaart. Toegang is alleen mogelijk met een vooraf gereserveerd tijdslot via de officiële website.















