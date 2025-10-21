Welkom!
Attractiepark Toverland

Toverland geeft korting aan bezoekers die medewerker laten schrikken

Vandaag, 15.09 uur

FOTO'S Lukt het jou om een medewerker van Toverland te laten schrikken? Dan krijg je korting op souvenirs. Het Limburgse attractiepark geeft bij een succesvol schrikmoment 24 procent korting op het aankoopbedrag in de Halloween Shop in het Land van Toos. De actie geldt alleen op vrijdag 24 oktober.

Ter gelegenheid van het 24-jarig bestaan van Toverland worden dit jaar op de 24e van elke maand ludieke initiatieven gelanceerd. Deze maand staat in het teken van Halloween. Bezoekers die 24 procent minder willen betalen voor hun halloweenaankopen, zullen hun best moeten doen om de werknemer achter de balie de stuipen op het lijf te jagen.

Er zijn wel enkele kanttekeningen. Zo is de actie niet te combineren met andere kortingen. Wie een Toverland-abonnement heeft, krijgt de 24 procent korting bijvoorbeeld niet bovenop de gebruikelijke 5 procent korting voor abonnementhouders.

Tot 18.00 uur
Toverland is op 24 oktober geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De laatste Halloween Nights van dit seizoen, als het park tot 23.00 uur open blijft, vinden plaats op zaterdag 25, zondag 26 en vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november.









