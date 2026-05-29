Duinrell

Gratis naar Duinrell? Attractiepark opent deuren voor alle inwoners van Wassenaar

Een compleet dorp krijgt dit jaar gratis toegang tot Duinrell. Het attractiepark organiseert samen met de gemeente Wassenaar een speciale Duinrell-dag voor alle inwoners van de Zuid-Hollandse plaats. Daarmee keert een oude traditie eenmalig terug.

In het verleden stelde Duinrell de poorten jaarlijks kosteloos open voor Wassenaarders. Nu hebben het attractiepark en de gemeente besloten om opnieuw zo'n dag te organiseren. De exacte datum wordt later bekendgemaakt.

De gratis toegang is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Wassenaar. Zij kunnen zich aanmelden via de gemeente. Per woonadres wordt vervolgens een persoonlijke uitnodigingsbrief verstuurd. Die bevat kortingscodes waarmee via de website van Duinrell een toegangstijd kan worden gereserveerd.



Legitimatiebewijs

Op de dag zelf moeten bezoekers hun uitnodiging, tickets en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Overigens valt het Tikibad buiten de actie, vanwege de beperkte capaciteit. Wassenaarders kunnen wel via de reguliere weg een Tikibad-ticket bestellen, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.



"Duinrell is al generaties lang verbonden met Wassenaar", benadrukt directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. "Daarom openen we met veel plezier onze deuren voor alle Wassenaarders tijdens deze bijzondere dag." Wethouder Laurens van Doeveren noemt het initiatief "een warm en waardevol gebaar voor onze gemeenschap".