Eén huisstijl voor twee parken: nieuwe logo's voor de Waarbeek en Drouwenerzand

FOTO'S Twee attractieparken in het oosten van het land krijgen een gezamenlijke nieuwe huisstijl, met een bijbehorend logo. Attractiepark de Waarbeek en Attractie- en Vakantiepark Drouwenerzand introduceren komend seizoen een nieuw beeldmerk, dat Looopings als eerste kan laten zien. Het Waarbeek-logo is rood, de Drouwenerzand-variant is groen.

De twee parken zijn onderdeel van de groep Onze Familieparken, eigendom van Kevin Moespot en Janna Moespot-van der Linde. De Waarbeek in Overijssel werd in 2018 overgenomen, Drouwenerzand in Drenthe - dat voorheen gerund werd door de vader van Moespot-van der Linde - hoort er sinds begin 2025 officieel bij.

Aanvankelijk behield men de bestaande logo's. Komende winter wordt alsnog een rebranding doorgevoerd. De aangepaste logo's bestaan in beide gevallen uit silhouetten met beplanting en een familieachtbaan, met in het midden een blikvanger. Bij Drouwenerzand is dat zweefmolen Wild West Swing.



Naamswijziging

In het geval van de Waarbeek staat de nieuwe attractie Wolkenvaart centraal, een 14,5 meter hoge ballontoren die in 2026 in gebruik genomen moet worden. Verder volgt er een subtiele naamswijziging voor het Drentse park, dat voorheen werd aangeduid als Drouwenerzand Attractiepark en straks door het leven gaat als Attractie- en Vakantiepark Drouwenerzand.



De ontwerpen komen van Imagic Concepts uit Geleen. Het doel was om meer eenheid te creëren, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We wilden graag een overkoepelende stijl voor beide parken en meteen een strakker logo, zonder onze speelse stijl uit het oog te verliezen", legt hij uit. De Waarbeek en Drouwenerzand zijn dit jaar nog geopend tot en met zondag 26 oktober.







