Bitterballen terug in Disneyland Paris: hier haal je ze

Goed nieuws voor fans van bitterballen: de Hollandse snack is weer verkrijgbaar in Disneyland Paris. Het Disney-resort nam afgelopen voorjaar afscheid van de lekkernij, die voorheen te bestellen was bij verkooppunt The Old Mill in parkdeel Fantasyland.

Nu staan er weer bitterballen op het menu in het Disneyland Park. De typisch Nederlandse snack wordt nu aangeboden bij Café de la Brousse in themadeel Adventureland, in plaats van gefrituurde kip. Eén portie bitterballen van rundvlees kost 8,50 euro, inclusief ketchup, mayonaise of mosterd.

Voor een menu met een flesje drinken en een zakje Lays-chips betalen bezoekers 13 euro. Café de la Brousse bevindt zich aan het water, tussen Restaurant Hakuna Matata en de bazaar Les Trésors de Schéhérazade.



Positief

De eerste online commentaren zijn overwegend positief. "Wij vonden ze heerlijk, beter dan die uit de airfryer", schrijft Wendy Bouwmans op Facebook. "Het zijn natuurlijk niet de echte, maar we vonden ze best oké", reageert Kurt Vaeyens.



