Sea Life London Aquarium

Protest tegen pinguïnverblijf in Sea Life London: 'Een schandvlek'

FOTO'S Dierenrechtenorganisaties en Britse beroemdheden hebben dit weekend geprotesteerd bij Sea Life London. Zij eisen dat vijftien ezelspinguïns worden vrijgelaten uit het kelderverblijf van de toeristische attractie in hartje Londen. Volgens de actievoerders leven de dieren al veertien jaar in een ruimte zonder daglicht of frisse lucht.

De demonstratie, georganiseerd door Freedom For Animals en gesteund door de dierenorganisatie Born Free, trok zondag zo'n 250 deelnemers. Onder de sprekers waren bekende Britse milieuactivisten als televisiebioloog Chris Packham en Feargal Sharkey, voormalig zanger van punkband The Undertones.

Zij riepen eigenaar Merlin Entertainments op om de pinguïns over te plaatsen naar een geschiktere locatie, bijvoorbeeld de buitenverblijven van dierentuinen. Sharkey daagde de nieuwe topvrouw van Merlin, Fiona Eastwood, uit om een maand door te brengen met de pinguïns in de kelder. "Als ze dat doet, schenk ik duizend pond aan een goed doel van haar keuze."



Duiken

Packham noemde het ondergrondse verblijf "een schandvlek voor Londen" en "geen plek voor dieren die gebouwd zijn voor de open zee en de hemel erboven". Sea Life London opende het pinguïnverblijf in 2011. Volgens de organisaties kunnen de vogels daar slechts 2 meter diep duiken, terwijl soortgenoten in het wild tot wel 180 meter afdalen.



"Het is pure opsluiting, vermomd als gezinsvermaak", aldus Vince. Een woordvoerder van Merlin stelt dat het verblijf is ontworpen met hulp van gespecialiseerde dierenartsen en "een goede balans tussen land en water" biedt. Het bedrijf benadrukt dat het regelmatig wordt geïnspecteerd.







