Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland gaat deze maand opnames maken voor flying theater

Plopsaland Belgium begint deze maand met het maken van opnames voor het nieuwe flying theater, dat in 2027 opengaat. Het Belgische attractiepark kocht een panorama-vliegsimulator bij de Duitse fabrikant Mack Rides: de Vliegende Cinema. De film wordt grotendeels hetzelfde als in Voletarium, het flying theater van het Duitse Europa-Park.

Wel worden er enkele specifieke Plopsa-scènes aan toegevoegd, gefilmd in Plopsaland Belgium in De Panne en Plopsaland Ardennes. Het laatstgenoemde park, gelegen bij de Watervallen van Coo, is maandag 27 oktober het toneel voor opnames.

Dat blijkt uit een oproep voor setassistenten. Als het door de weersomstandigheden niet mogelijk is om te filmen, vindt op zondag 2 november de herkansing plaats. Er werken meer dan tachtig figuranten aan de productie mee.



Plopsaland Plaza

De Vliegende Cinema is onderdeel van een omvangrijk bouwproject bij de entree van Plopsaland Belgium: Plopsaland Plaza, waar 25 miljoen euro in wordt gestoken. De reeds bestaande film bestaat uit scènes uit Duitsland, Italië, Kroatië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, IJsland, Oostenrijk, Spanje en Nederland. Studio 100-figuur Maya de Bij gaat ook een rolletje spelen.